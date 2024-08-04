Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1806 года Q "Тип 1806-1807". Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,973
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
2063 $
Цена в валюте аукциона 236000 JPY
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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