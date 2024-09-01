Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1806 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 17,278
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Chaponnière (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Creusy Numismatique (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- ibercoin (1)
- ICE (2)
- iNumis (2)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (4)
- Lugdunum (1)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (3)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Numismatica Ars Classica (2)
- Numismatica Ranieri (3)
- Olivier Goujon (2)
- SINCONA (3)
- Spink (2)
- UBS (2)
- V. GADOURY (4)
- Varesi (1)
- Warin Global Investments (5)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность F
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Olivier Goujon
Дата 19 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск