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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1806 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1806 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1806 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 17,278

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
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  • Olivier Goujon (2)
  • SINCONA (3)
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  • UBS (2)
  • V. GADOURY (4)
  • Varesi (1)
  • Warin Global Investments (5)
Франция 20 франков 1806 U на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность F
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков 1806 U на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Франция 20 франков 1806 U на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - October 8, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Olivier Goujon - November 18, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Auctiones - September 15, 2019
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - January 16, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1806 U на аукционе Olivier Goujon - November 19, 2018
Продавец Olivier Goujon
Дата 19 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - November 13, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - June 21, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - April 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ranieri - December 9, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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