Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1806 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лимож
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,143
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3384 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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