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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1806 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 20 франков 1806 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1806 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,143

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3384 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
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  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (5)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1806 I на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 NGC
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 I на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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