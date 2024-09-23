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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1810 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1810 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1810 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 222,620

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
  • Wójcicki (1)
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
632 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Roma Numismatics - April 13, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Aurora Numismatica - December 9, 2018
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Jean ELSEN - December 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Schulman - June 30, 2018
Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Warin Global Investments - June 20, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1810 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 W на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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