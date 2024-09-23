Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 222,620
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Aurora Numismatica (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bertolami (2)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (2)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (4)
- Künker (2)
- Monnaies d'Antan (1)
- Palombo (2)
- Reinhard Fischer (2)
- Roma Numismatics (2)
- Schulman (1)
- Stack's (1)
- Status International (1)
- V. GADOURY (2)
- WAG (2)
- Warin Global Investments (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск