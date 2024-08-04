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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1810 A Париж
Средняя цена 490 $
Продажи
1 349
Аверс
Реверс
20 франков 1810 H Ля-Рошель
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 франков 1810 K Бордо
Средняя цена 600 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 франков 1810 M Тулуза
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 франков 1810 U Тулуза
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 франков 1810 W Лилль
Средняя цена 580 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 франков 1810 Q Перпиньян
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
40 франков 1810 K Бордо
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
40 франков 1810 W Лилль
Средняя цена 720 $
Продажи
0 120
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