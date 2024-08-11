Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,983
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2156 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6406 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Helios
Дата 10 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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