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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1810 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1810 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1810 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Boule

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,891

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3503 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1810 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 20 франков 1810 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 20 франков 1810 U на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1810 U на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Heritage - January 9, 2017
Франция 20 франков 1810 U на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1810 U на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1810 U на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 U на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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