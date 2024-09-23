Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Boule
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,891
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3503 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Boule (1)
- cgb.fr (2)
- Creusy Numismatique (2)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (7)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (3)
- UBS (2)
- V. GADOURY (1)
- Varesi (1)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск