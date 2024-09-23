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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1810 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1810 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1810 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,317

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1205 EUR. Торги состоялись 30 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Beaussant Lefèvre (2)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Chaponnière (1)
  • CoinsNB (1)
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  • MDC Monaco (3)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • Thomas Numismatics (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (3)
  • Warin Global Investments (1)
  • WCN (1)
Франция 20 франков 1810 K на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1810 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1810 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1810 K на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Thomas Numismatics - September 21, 2023
Продавец Thomas Numismatics
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1810 K на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1810 K на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1810 K на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 K на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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