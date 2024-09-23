Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,317
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1205 EUR. Торги состоялись 30 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Beaussant Lefèvre (2)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Chaponnière (1)
- CoinsNB (1)
- Gärtner (1)
- Heritage (3)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (1)
- MDC Monaco (3)
- Monnaies d'Antan (3)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- Thomas Numismatics (1)
- UBS (2)
- V. GADOURY (3)
- Warin Global Investments (1)
- WCN (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск