Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,343
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Reinhard Fischer (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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