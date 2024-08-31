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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1810 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1810 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1810 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,343

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Grün (2)
  • Künker (5)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Nomisma (1)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Nomisma - April 13, 2013
Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 Q на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1810 Q на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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