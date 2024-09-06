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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1810 года K "Тип 1809-1813". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 40 франков 1810 года K "Тип 1809-1813" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1810 года K "Тип 1809-1813" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 886

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1810 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3481 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
  • V. GADOURY (6)
Франция 40 франков 1810 K на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 40 франков 1810 K на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1810 K на аукционе CNG - October 19, 2022
Франция 40 франков 1810 K на аукционе CNG - October 19, 2022
Продавец CNG
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 40 франков 1810 K на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1810 K на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1810 K на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1810 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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