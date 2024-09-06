Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1810 года K "Тип 1809-1813". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 886
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1810 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3481 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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