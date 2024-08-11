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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1810 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - 20 франков 1810 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1810 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,454

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1810
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (4)
Франция 20 франков 1810 H на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7002 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция 20 франков 1810 H на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2048 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция 20 франков 1810 H на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 20 франков 1810 H на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1810 H на аукционе Heritage - April 10, 2017
Франция 20 франков 1810 H на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1810 H на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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