Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1810 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Ля-Рошель
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,454
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1810
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1810 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7002 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2048 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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