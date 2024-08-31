Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1811 года K "Тип 1809-1813". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: ICE Auction Galleries
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 6,333
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1811 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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