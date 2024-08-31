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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1811 года K "Тип 1809-1813". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 40 франков 1811 года K "Тип 1809-1813" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1811 года K "Тип 1809-1813" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 6,333

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1811 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 40 франков 1811 K на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1811 K на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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