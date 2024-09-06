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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1811 A Париж
Средняя цена 600 $
Продажи
3 608
Аверс
Реверс
20 франков 1811 H Ля-Рошель
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 франков 1811 K Бордо
Средняя цена 960 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 франков 1811 M Тулуза
Средняя цена 860 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 франков 1811 U Тулуза
Средняя цена 940 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
20 франков 1811 W Лилль
Средняя цена 860 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
40 франков 1811 A Париж
Средняя цена 1100 $
Продажи
4 861
Аверс
Реверс
40 франков 1811 K Бордо
Средняя цена 920 $
Продажи
0 51
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