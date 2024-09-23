Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1811 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 20,268
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 401 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
707 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins of History
Дата 1 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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