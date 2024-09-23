Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1811 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1811 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1811 года U "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 20,268

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (6)
  • Coin Cabinet (1)
  • Coins of History (1)
  • Creusy Numismatique (2)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • ICE (2)
  • Jean ELSEN (5)
  • Künker (8)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (7)
  • Monnaies d'Antan (5)
  • Numimarket (1)
  • Numismatica Ars Classica (4)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Palombo (4)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (6)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (7)
  • V. GADOURY (10)
  • Via (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (2)
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 401 EUR
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
707 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 20 франков 1811 U на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Coins of History - May 1, 2022
Продавец Coins of History
Дата 1 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1811 U на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1811 U на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1811 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск