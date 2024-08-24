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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1811 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1811 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1811 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 327,670

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1811 W на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков 1811 W на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 21, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 21 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 20 франков 1811 W на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 20 франков 1811 W на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Aurora Numismatica - February 11, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1811 W на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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