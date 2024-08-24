Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1811 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 327,670
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 21 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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