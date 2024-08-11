Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1811 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Ля-Рошель
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,278
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
5338 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
15904 $
Цена в валюте аукциона 14500 CHF
Продавец HAYNAULT
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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