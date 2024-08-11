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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1811 года H "Тип 1809-1815". Ля-Рошель (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - 20 франков 1811 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1811 года H "Тип 1809-1815" Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,278

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (6)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1811 H на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
5338 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
15904 $
Цена в валюте аукциона 14500 CHF
Франция 20 франков 1811 H на аукционе HAYNAULT - December 15, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1811 H на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1811 H на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 H на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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