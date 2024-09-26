Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1811 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,971
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Maison Palombo за 3600 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 14 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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