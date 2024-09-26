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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1811 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1811 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1811 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,971

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Maison Palombo за 3600 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (8)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1811 M на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1811 M на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность F
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция 20 франков 1811 M на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Warin Global Investments - March 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Numismatica Ranieri - May 14, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 14 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 6, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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