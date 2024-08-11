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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1811 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1811 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1811 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,917

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1811
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • V. GADOURY (6)
  • VINCHON (2)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 20 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков 1811 K на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Patrick Guillard Collection - February 20, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Heritage - May 28, 2020
Франция 20 франков 1811 K на аукционе Heritage - May 28, 2020
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1811 K на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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