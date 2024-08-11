Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1811 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,917
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1811
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1811 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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