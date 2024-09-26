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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1807 A Париж
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
20 франков 1807 M Тулуза
Средняя цена 900 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 франков 1807 U Тулуза
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 франков 1807 W Лилль
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 франков 1807 A Париж
Средняя цена 470 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
20 франков 1807 A Париж. Инкус
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 франков 1807-1808 Смещение штемпеля
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
40 франков 1807 A Париж
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
40 франков 1807 I Лимож
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
40 франков 1807 M Тулуза
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
40 франков 1807 U Тулуза
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
40 франков 1807 W Лилль
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
40 франков 1807 A Париж
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
40 франков 1807 A Париж. Инкус
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 1
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