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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1807 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1807 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1807 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,557

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (2)
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  • MDC Monaco (4)
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  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • V. GADOURY (4)
Франция 20 франков 1807 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция 20 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Франция 20 франков 1807 U на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Франция 20 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1807 U на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1807 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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