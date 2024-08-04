Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1807 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,557
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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