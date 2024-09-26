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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года M "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1807 года M "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года M "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,994

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3200 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (8)
  • V. GADOURY (4)
  • Warin Global Investments (4)
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1557 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Patrick Guillard Collection - February 20, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Heritage - April 15, 2021
Франция 40 франков 1807 M на аукционе Heritage - April 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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