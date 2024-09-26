Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года M "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,994
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3200 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1557 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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