Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1807 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,181
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 672349 проданному на аукционе cgb.fr за 2250 EUR. Торги состоялись 15 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 90000 JPY
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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