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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1807 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1807 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1807 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,181

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 672349 проданному на аукционе cgb.fr за 2250 EUR. Торги состоялись 15 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (2)
  • cgb.fr (2)
  • Chaponnière (1)
  • Gärtner (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
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  • iNumis (5)
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  • Künker (3)
  • Libert (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Varesi (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Франция 20 франков 1807 W на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Франция 20 франков 1807 W на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 90000 JPY
Франция 20 франков 1807 W на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе cgb.fr - June 15, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1807 W на аукционе iNumis - December 6, 2016
Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1807 W на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1807 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1807 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1807 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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