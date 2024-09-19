Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лимож
Фотография: ICE Auction Galleries
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,859
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Auction World (1)
- Baldwin's (1)
- Frühwald (9)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- ICE (1)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (4)
- Libert (1)
- London Coins (3)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Palombo (3)
- Patrick Guillard Collection (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- V. GADOURY (6)
- VL Nummus (1)
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2595 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск