Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 40 франков 1807 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,859

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
  • Frühwald (9)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • ICE (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (4)
  • Libert (1)
  • London Coins (3)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Palombo (3)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • V. GADOURY (6)
  • VL Nummus (1)
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2595 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Франция 40 франков 1807 I на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе VL Nummus - November 7, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Frühwald - July 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1807 I на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Heritage - April 22, 2021
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 I на аукционе London Coins - September 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Frühwald - September 4, 2020
Продавец Frühwald
Дата 4 сентября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1807 I на аукционе Frühwald - July 4, 2020
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1807 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск