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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1807 года A "Тип 1807-1808". Париж. Инкус (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж. Инкус

Аверс монеты - 20 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807 года со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
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Франция 20 франков 1807 A на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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