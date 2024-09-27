Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808". Париж. Инкус (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж. Инкус
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1608 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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