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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808". Париж. Инкус (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж. Инкус

Аверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Numismatica Genevensis

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1608 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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