Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 5,572
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе MDC Monaco за 35000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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