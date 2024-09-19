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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1807-1808" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 5,572

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе MDC Monaco за 35000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (2)
  • Via (1)
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Sonntag - November 25, 2019
Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Boule - November 14, 2018
Продавец Boule
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Chaponnière - October 22, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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