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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1807-1808 года "Тип 1807-1808". Смещение штемпеля (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 франков 1807-1808 года "Тип 1807-1808" Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1807-1808 года "Тип 1807-1808" Смещение штемпеля - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1807-1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807-1808 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • MDC Monaco (1)
Франция 20 франков 1807-1808 на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF
Цена
2414 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Франция 20 франков 1807-1808 на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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