Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1807-1808 года "Тип 1807-1808". Смещение штемпеля (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Смещение штемпеля
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1807-1808 года. Смещение штемпеля. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.
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