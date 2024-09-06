Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1807 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 619

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Boule (1)
  • Chaponnière (1)
  • Florange (1)
  • Heritage (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (3)
  • MDC Monaco (3)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Palombo (5)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (9)
  • WAG (1)
Франция 40 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
6463 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Франция 40 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Heritage - April 14, 2015
Франция 40 франков 1807 U на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1807 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск