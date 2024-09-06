Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 619
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
6463 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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