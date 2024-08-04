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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1807 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,043

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • WAG (1)
Франция 40 франков 1807 W на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Франция 40 франков 1807 W на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2258 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Франция 40 франков 1807 W на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Франция 40 франков 1807 W на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 W на аукционе London Coins - June 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе Stack's - February 26, 2020
Франция 40 франков 1807 W на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 W на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 W на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе iNumis - May 3, 2018
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 W на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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