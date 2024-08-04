Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,043
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2258 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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