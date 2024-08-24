Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1807 года A "Тип 1806-1807". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,689
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1807
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3399 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1210 $
Цена в валюте аукциона 181000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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