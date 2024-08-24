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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1807 года A "Тип 1806-1807". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1806-1807" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1807 года A "Тип 1806-1807" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,689

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1807
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1807 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3399 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1210 $
Цена в валюте аукциона 181000 JPY
Франция 40 франков 1807 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1807 A на аукционе Olivier Goujon - November 18, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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