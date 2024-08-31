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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1812 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1812 A Париж
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 573
Аверс
Реверс
20 франков 1812 K Бордо
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 франков 1812 L Байонна
Средняя цена 740 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 франков 1812 M Тулуза
Средняя цена 720 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 франков 1812 U Тулуза
Средняя цена 930 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
20 франков 1812 W Лилль
Средняя цена 760 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
20 франков 1812 Q Перпиньян
Средняя цена 950 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 франков 1812 R Рим
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
40 франков 1812 A Париж
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 524
Аверс
Реверс
40 франков 1812 W Лилль
Средняя цена 690 $
Продажи
0 29
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