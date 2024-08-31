Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года U "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,339
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3555 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF25 GENI
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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