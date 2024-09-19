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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1812 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1812 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1812 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 17,941

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis.be (1)
  • Numisor (1)
  • Palombo (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (4)
Франция 20 франков 1812 L на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1812 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1812 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Bruun Rasmussen - December 10, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 L на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Heritage - January 14, 2015
Франция 20 франков 1812 L на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 L на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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