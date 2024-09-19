Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Байонна
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 17,941
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.
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- V. GADOURY (4)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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