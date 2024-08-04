Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1812 года W "Тип 1809-1813". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 14,423
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1812 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе iNumis за 2320 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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