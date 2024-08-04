Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1812 года W "Тип 1809-1813". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1812 года W "Тип 1809-1813" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1812 года W "Тип 1809-1813" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 14,423

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1812 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе iNumis за 2320 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Gärtner (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (3)
  • iNumis (5)
  • Jean ELSEN (5)
  • Künker (1)
  • Libert (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Numisor (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Stack's (3)
  • V. GADOURY (1)
  • Via (2)
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1812 W на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1812 W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 40 франков 1812 W на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Stack's - October 21, 2020
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Jean ELSEN - December 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Oslo Myntgalleri - May 14, 2017
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 14 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1812 W на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Stack's - February 5, 2016
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1812 W на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1812 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск