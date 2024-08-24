Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года R "Тип 1809-1815". Рим (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Рим
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,693
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком R. Рим. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3547 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Artemide Aste
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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