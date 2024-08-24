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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1812 года R "Тип 1809-1815". Рим (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Рим

Аверс монеты - 20 франков 1812 года R "Тип 1809-1815" Рим - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1812 года R "Тип 1809-1815" Рим - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,693

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком R. Рим. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3547 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Artemide Aste - May 5, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Varesi - May 1, 2024
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 R на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1812 R на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 R на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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