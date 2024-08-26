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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1812 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1812 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1812 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,470

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Nomisma (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1575 $
Цена в валюте аукциона 1460 EUR
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 972 USD
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU55 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Bolaffi - June 9, 2016
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Stack's - November 5, 2014
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Nomisma - April 13, 2013
Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Heritage - January 11, 2011
Франция 20 франков 1812 Q на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 Q на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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