Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,470
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1575 $
Цена в валюте аукциона 1460 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 972 USD
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU55 GENI
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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