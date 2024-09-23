Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,498
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3535 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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