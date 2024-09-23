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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1812 года M "Тип 1809-1815". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1812 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1812 года M "Тип 1809-1815" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,498

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3535 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков 1812 M на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция 20 франков 1812 M на аукционе Stack's - October 20, 2023
Франция 20 франков 1812 M на аукционе Stack's - October 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Франция 20 франков 1812 M на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 M на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1812 M на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 M на аукционе Numismatica Ranieri - November 9, 2015
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 M на аукционе Heritage - June 6, 2013
Франция 20 франков 1812 M на аукционе Heritage - June 6, 2013
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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