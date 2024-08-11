Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1812 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,650
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1812
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3531 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- cgb.fr (1)
- Gärtner (1)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (5)
- MDC Monaco (3)
- Monnaies d'Antan (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- UBS (2)
- V. GADOURY (1)
- Warin Global Investments (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск