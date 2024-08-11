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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1812 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1812 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1812 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,650

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1812
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1812 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3531 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
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  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (3)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1812 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция 20 франков 1812 K на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
856 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 20 франков 1812 K на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1812 K на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1812 K на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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