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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1808 года W "Тип 1807-1808". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1808 года W "Тип 1807-1808" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1808 года W "Тип 1807-1808" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,489

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2200 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Chaponnière (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Jean ELSEN (3)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • SINCONA (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (3)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1808 W на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1808 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1808 W на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Heritage - January 9, 2017
Франция 20 франков 1808 W на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1808 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1808 W на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 W на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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