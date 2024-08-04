Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1808 года W "Тип 1807-1808". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,489
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2200 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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