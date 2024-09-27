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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1808 A Париж
Средняя цена 510 $
Продажи
1 344
Аверс
Реверс
20 франков 1808 K Бордо
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 франков 1808 M Тулуза
Средняя цена 700 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
20 франков 1808 Q Перпиньян
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 франков 1808 U Тулуза
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 франков 1808 W Лилль
Средняя цена 710 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 франков 1807-1808 Смещение штемпеля
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
40 франков 1808 A Париж
Средняя цена 910 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
40 франков 1808 H Ля-Рошель
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
40 франков 1808 M Тулуза
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
40 франков 1808 U Тулуза
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
40 франков 1808 W Лилль
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 30
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