Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1808 года A "Тип 1807-1808". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1808 года A "Тип 1807-1808" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1808 года A "Тип 1807-1808" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 43,789

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе SINCONA AG за 5908 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • CNG (1)
  • Creusy Numismatique (2)
  • DNW (2)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • ICE (1)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (4)
  • Künker (8)
  • London Coins (3)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (1)
  • VINCHON (1)
  • VL Nummus (1)
Франция 40 франков 1808 A на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 495 GBP
Франция 40 франков 1808 A на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Франция 40 франков 1808 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1808 A на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1808 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск