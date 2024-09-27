Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1808 года A "Тип 1807-1808". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 43,789
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе SINCONA AG за 5908 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
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