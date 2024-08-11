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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1808 года U "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1808 года U "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1808 года U "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,505

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3453 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Palombo (1)
  • V. GADOURY (3)
Франция 20 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
13476 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Франция 20 франков 1808 U на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
21353 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Франция 20 франков 1808 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 U на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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