Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1808 года U "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,505
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3453 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
13476 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
21353 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Где продать?
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