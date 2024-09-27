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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1808 года Q "Тип 1807-1808". Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1808 года Q "Тип 1807-1808" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1808 года Q "Тип 1807-1808" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 646

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Numis.be (1)
  • V. GADOURY (3)
  • Wannenes Art Auction (1)
Франция 20 франков 1808 Q на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
15093 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Франция 20 франков 1808 Q на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
12640 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Wannenes Art Auction - October 19, 2021
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 19 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 Q на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Heritage - October 1, 2013
Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 Q на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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