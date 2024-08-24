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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1808 года M "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 20 франков 1808 года M "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1808 года M "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 22,273

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 644659 проданному на аукционе cgb.fr за 3500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Франция 20 франков 1808 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1808 M на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Coin Cabinet - September 22, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1808 M на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1808 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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