Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1808 года M "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 22,273
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 644659 проданному на аукционе cgb.fr за 3500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 GENI
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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