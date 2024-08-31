Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1808 года U "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 346
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 18000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
9317 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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