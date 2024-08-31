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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1808 года U "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1808 года U "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1808 года U "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 346

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 18000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1808 U на аукционе Via - May 6, 2022
Продавец Via
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
9317 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Франция 40 франков 1808 U на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность XF
Цена
21901 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Франция 40 франков 1808 U на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 6, 2017
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 U на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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