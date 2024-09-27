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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1808 года M "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1808 года M "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1808 года M "Тип 1807-1808" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 4,226

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Maison Palombo за 3900 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (4)
  • VINCHON (1)
Франция 40 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 40 франков 1808 M на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция 40 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе VINCHON - December 9, 2021
Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция 40 франков 1808 M на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Olivier Goujon - November 19, 2018
Продавец Olivier Goujon
Дата 19 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Jean ELSEN - March 10, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 PCGS
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1808 M на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 M на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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