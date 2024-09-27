Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1808 года M "Тип 1807-1808". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 4,226
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Maison Palombo за 3900 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (4)
- VINCHON (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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