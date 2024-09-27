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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1808 года K "Тип 1807-1808". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1808 года K "Тип 1807-1808" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1808 года K "Тип 1807-1808" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 281

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 42000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
Франция 20 франков 1808 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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