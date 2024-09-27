Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1808 года K "Тип 1807-1808". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 281
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1808 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 42000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
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- ALDE & OGN / Guillard (1)
Где продать?
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