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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1808 года W "Тип 1807-1808". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1808 года W "Тип 1807-1808" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1808 года W "Тип 1807-1808" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 6,356

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1808
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
  • VL Nummus (1)
Франция 40 франков 1808 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция 40 франков 1808 W на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция 40 франков 1808 W на аукционе Leu - February 28, 2022
Продавец Leu
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Heritage - June 10, 2021
Франция 40 франков 1808 W на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1808 W на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Stack's - August 13, 2014
Франция 40 франков 1808 W на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1808 W на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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