Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1808 года W "Тип 1807-1808". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 6,356
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1808
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1808 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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