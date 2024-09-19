Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1786 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 750,523
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе cgb.fr за 851 EUR. Торги состоялись 18 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 11000 NOK
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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