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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1786 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Луидор 1786 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1786 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 750,523

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1786 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе cgb.fr за 851 EUR. Торги состоялись 18 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1786 I на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 11000 NOK
Франция Луидор 1786 I на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Луидор 1786 I на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Bruun Rasmussen - June 11, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе iBelgica - June 8, 2022
Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Tauler & Fau - October 13, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе Monnaies d'Antan - May 30, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1786 I на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Франция Луидор 1786 I на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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