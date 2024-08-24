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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 337
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 AA Мец
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 B Руан
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 BB Страсбург
Средняя цена 990 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 D Лион
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 296
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 H Ля-Рошель
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 I Лимож
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 K Бордо
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 N Монпелье
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 T Нант
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 241
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1786 W Лилль
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Луидор 1786 A Париж
Средняя цена 720 $
Продажи
0 424
Аверс
Реверс
Луидор 1786 AA Мец
Средняя цена 850 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
Луидор 1786 B Руан
Средняя цена 840 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Луидор 1786 BB Страсбург
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Луидор 1786 D Лион
Средняя цена 990 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
Луидор 1786 H Ля-Рошель
Средняя цена 800 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Луидор 1786 I Лимож
Средняя цена 640 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Луидор 1786 K Бордо
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 61
Аверс
Реверс
Луидор 1786 M Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1786 N Монпелье
Средняя цена 560 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Луидор 1786 T Нант
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 232
Аверс
Реверс
Луидор 1786 W Лилль
Средняя цена 970 $
Продажи
0 193
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