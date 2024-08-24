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Монеты Франции 1786 года
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Золото
Золотые монеты
Двойной луидор 1786 A
Париж
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
337
Двойной луидор 1786 AA
Мец
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
67
Двойной луидор 1786 B
Руан
Средняя цена
1400 $
Продажи
1
50
Двойной луидор 1786 BB
Страсбург
Средняя цена
990 $
Продажи
0
30
Двойной луидор 1786 D
Лион
Средняя цена
1500 $
Продажи
1
296
Двойной луидор 1786 H
Ля-Рошель
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
50
Двойной луидор 1786 I
Лимож
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
228
Двойной луидор 1786 K
Бордо
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
148
Двойной луидор 1786 N
Монпелье
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
30
Двойной луидор 1786 T
Нант
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
241
Двойной луидор 1786 W
Лилль
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
42
Луидор 1786 A
Париж
Средняя цена
720 $
Продажи
0
424
Луидор 1786 AA
Мец
Средняя цена
850 $
Продажи
0
75
Луидор 1786 B
Руан
Средняя цена
840 $
Продажи
0
43
Луидор 1786 BB
Страсбург
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
57
Луидор 1786 D
Лион
Средняя цена
990 $
Продажи
0
110
Луидор 1786 H
Ля-Рошель
Средняя цена
800 $
Продажи
0
39
Луидор 1786 I
Лимож
Средняя цена
640 $
Продажи
0
60
Луидор 1786 K
Бордо
Средняя цена
1100 $
Продажи
2
61
Луидор 1786 M
Тулуза
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Луидор 1786 N
Монпелье
Средняя цена
560 $
Продажи
0
24
Луидор 1786 T
Нант
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
232
Луидор 1786 W
Лилль
Средняя цена
970 $
Продажи
0
193
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Франция
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1775-1940
Категория
Зактрыть
???
Франция
Период
1775-1940
Людовик XVI
1775-1795
Первая Республика
1792-1804
Наполеон I
1802-1814
Людовик XVIII
1814-1824
Карл X
1824-1830
Луи-Филипп I
1830-1848
Вторая республика
1848-1852
Наполеон III
1852-1870
Третья республика
1870-1940
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